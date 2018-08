Pourquoi l’ouverture dominicale ne fait pas l’unanimité à Monaco

Dimanche 5 août 2018. La matinée est déjà bien entamée et pourtant, rue Grimaldi, les clients trouvent porte close.

La boulangerie et le fleuriste : seuls deux commerces sur toute l’artère sont ouverts. La rue est totalement vide. Difficile de se croire en haute saison et encore moins à Monaco.

Dans la boutique de prêt-à-porter dont elle est responsable depuis 7 ans, Sophie Poirier. Chaque année, son magasin est ouvert les dimanches à l’occasion des diverses opérations d’ouverture des commerces lancées par le gouvernement.

"Nous sommes un pays touristique"

Cette année, elle s’intitule "Monaco Sunday Experience". Elle regrette que le mouvement ne soit pas suivi par tous."On ne vend pas plus qu’en semaine, mais on vend tout de même. Même s’il semble y avoir moins de touristes cette année, on s’y retrouve. Je suis surtout déçue pour les clients, car même le premier dimanche des soldes il n’y avait rien d’ouvert."

À quelques mètres de là, Bertrand Walfard, commerçant également aimerait lui aussi, "qu’il y ait une plus grande activité commerciale le dimanche, surtout dans un pays comme Monaco. J’ai beaucoup voyagé et dans les grandes villes touristiques, l’ouverture dominicale est quasi systématique. Nous sommes un pays touristique tout de même. C’est regrettable. Et si les clients manquent, alors dans ce cas, il faudrait trouver quelque chose pour les attirer."

Fontvieille, un désert commercial

Dans le centre commercial de Fontvieille, il n’y a pas plus d’animation. Tout est fermé. Seule une boutique de chaussures et d’accessoires a ouvert ses portes. Et à première vue, les clients sont au rendez-vous.

Dans les rues de la Principauté, quatre jeunes israéliennes cherchent désespérément à faire du shopping. "Nous sommes vraiment déçues. Nous repartons demain et nous voulions faire les magasins avant de partir. Pour un pays comme Monaco, c’est vraiment étrange que tout soit fermé. Même les restaurants sont fermés", souligne l’une d’entre elles.

Nous leur conseillons donc d’aller au Métropole Center Shopping de Monte-Carlo. Là-bas, les 60 boutiques et restaurants sont ouverts.

Un bilan positif pour le Métropole

Du côté de Monte-Carlo, il y a plus de vie. Toutes les boutiques de luxe du Carré d’Or sont ouvertes ou presque. En face du jardin de la Petite Afrique, des clients entrent et sortent du Métropole, avec ou sans emplettes.

Depuis 11 ans, les boutiques du centre sont ouvertes le dimanche.

"Tous les commerçants votent lors d’une assemblée générale s’ils souhaitent être ouverts le dimanche ou non. S’ils acceptent d’ouvrir c’est que notre centre commercial a une bonne fréquentation. En tout cas, le bilan de juillet est positif", précise Anthony Boscher, directeur adjoint du Métropole.

Dans cette histoire, certains y trouvent leur compte, d’autres non. Le choix d’ouvrir le dimanche est au bon vouloir des commerçants.Et si les réticents décident de fermer leur boutique, ce n’est pas simplement par pur respect du repos dominical.

Pourquoi ne sont-ils pas ouverts?