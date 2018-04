Passage de relais au comité de sélection de l'Incubateur Paca-Est

L'incubateur, fondé par l'Université de Toulon, l'Université de Nice-Sophia Antipolis et Inria Sophia Méditerranée, est labellisé et soutenu par le ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Son rôle est de conseiller, soutenir et de financer les entrepreneurs innovants dans la...