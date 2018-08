Nos sept conseils aux salariés français travaillant à Monaco pour leurs impôts prélevés à la source

Au 1er janvier 2019, les salariés français se verront prélever l’échéance mensuelle de l’impôt sur le revenu directement par leur employeur. C’est la principale nouveauté de la réforme fiscale qui va entrer en vigueur sous la délicieuse appellation de "prélèvement à la source".

Tous les salariés français travaillant dans l’hexagone sont concernés. Et pour ceux qui travaillent à Monaco, alors? Qui va prélever l’impôt? Êtes-vous sûr de bien avoir déclaré vos salaires, revenus fonciers et autres pensions de retraite comme il le fallait? Pouvez-vous encore corriger les erreurs? Car des erreurs, l’administration fiscale française commence à les repérer par dizaines. Alors, pour éviter d’avoir des sueurs froides d’ici au 1er janvier 2019, date de la grande bascule du mode de prélèvement de l’impôt sur les revenus, voici 7 choses que les salariés et foyers fiscaux français de Monaco doivent absolument savoir.

1. Comment (bien) déclarer ses revenus

Ça paraît complexe mais, en réalité, c’est très simple. Au 1er janvier 2019, les impôts sur le revenu seront prélevés à la source. En clair, c’est l’employeur des salariés français qui ponctionnera la mensualité due au fisc directement sur la fiche de paie. Pour les Français qui vivent et/ou travaillent à Monaco, deux cas de figure se présentent, selon que les revenus perçus sont de source française ou monégasque.

2. Salaire de source française ou monégasque?

C’est...