Monaco participera à l'Exposition universelle de Dubaï en 2020

Monaco vient d’officialiser sa participation à l’Exposition universelle de Dubaï 2020. Le contrat de participation a été signé ce mois-ci à Dubaï par Albert Croesi, commissaire général du Pavillon Monaco, et Reem Al Hasimy, directeur général du Bureau Expo Dubaï 2020.

Durant les six mois de l’Exposition, Monaco présentera ses atouts et sa position de véritable carrefour de rencontres pour connecter les idées, les hommes et les technologies.

"La vitrine des domaines d'excellence de la Principauté"

Placé sous le thème, "Monaco 360° - un monde d’opportunités", "le Pavillon de Monaco sera la vitrine des domaines d’excellence de la Principauté – art, culture, science, gastronomie, hospitalité, luxe, recherche, environnement, industrie et nouvelles technologies", se félicite le gouvernement.

À noter, par ailleurs, que spectacles, conférences et expositions se succéderont au Pavillon de Monaco pendant 173 jours.

C’est en 1900 que le prince Albert Ier a engagé la Principauté à l’Exposition universelle de Paris. Depuis, Monaco a été de toutes les Expositions universelles et spécialisées, et "se réjouit particulièrement de cette participation à la toute première Exposition organisée au Moyen Orient", ajoute le gouvernement.

Les visiteurs de l’Exposition 2020 Dubaï pourront découvrir, grâce au Pavillon de Monaco, ce qui rend unique l’un des plus petits pays au monde.