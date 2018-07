Monaco Marine gagne un chantier naval à Marseille

C’est, pour l’heure, un espace vierge au cœur du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). Bientôt, ces cinq hectares au fond du gigantesque bassin Mirabeau accueilleront un nouveau pôle de refit (réparation, rééquipement et reconditionnement) de superyachts de plus de 130 mètres. Et c’est Monaco Marine, spécialisée dans la maintenance et la réparation de ces navires de luxe, qui a récemment raflé l’appel d’offres à la suite du feu vert du conseil de surveillance du GPMM.

Un gros coup dans l’univers du yachting, d’autant que la concession court sur les… cinquante prochaines...