MAD : des locaux de rêve pour une rentrée dansante

Il y est depuis avril. Et il n'est plus question de déménager ! Stéphane Lobono, à la tête de Monaco Arts Danses (MAD), n'a pas toujours eu une vie de chef d'entreprise facile. Mais aujourd'hui, ses conditions de travail et l'accueil qu'il peut offrir à ses élèves sont exceptionnels.

Depuis 2003 à la direction d'une école de danse, il s'est vu refuser un bail en 2013. Après une installation in extremis aux Jardins d'Apolline et l'obligation de déménager en raison des désordres immobiliers de la résidence, Stéphane Lobono est depuis avril dans les locaux du Saint-Benoît. Mais de l'ancien restaurant, il ne...