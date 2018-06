Les projets du nouveau directeur de l'hôtel Fairmont Monte Carlo

L’hôtel Fairmont Monte Carlo a un nouveau directeur. Il prend ses fonctions aujourd’hui. Après quelques années à Barcelone, en Espagne, Alexandre Ariel revient en Principauté. Et prend la direction de l’hôtel où il a fait ses armes, en remplacement de Louis Starck.

Si l’établissement demeure placé sous la direction générale de Xavier Rugeroni, Alexandre Ariel, comme il explique, entend bien apporter son expérience internationale pour ce nouveau rôle en Principauté.

Après quelques années à l’étranger vous revenez en Principauté. Que ressentez-vous?

Je suis très heureux, fier et extrêmement motivé de revenir à Monaco. C’est un pays stimulant, lieu de rassemblement de l’élite internationale et emplacement d’événements exceptionnels tout au long de l’année. C’est donc naturellement, avec grande émotion et fierté, que j’ai accepté le...