Les professionnels du yachting en ordre de bataille face à la concurrence

Si l’industrie du yachting professionnel génère en France une activité d’environ deux milliards d’euros par an, en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle représente près de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires et fait travailler, directement et indirectement, six mille personnes.

Or, ces dernières années, une partie de cette activité a été bien mise à mal en raison d’une série de dispositions sociales, fiscales et contractuelles européennes moins avantageuses pour la France.

PERTES DE 200.000 EUROS

Les professionnels de la région ont même évalué leurs pertes à 200.000 euros rien que pour le début de l’année 2018, "l’équivalent de quatre Grand Prix de Formule1", se plaît à comparer Laurent Falaize, le président de Riviera Yachting Network, une organisation qui rassemble à elle seule plus d’une centaine d’entreprises spécialisées dans la grande plaisance de Marseille à Menton, ce qui représente...