Les chiffres qui démontrent le surcroît d’activité inédit de La Poste de Monaco pour Noël

A quelques jours de Noël, les derniers paquets s’installent sous le sapin. La Poste connaît un surcroît d’activité inédit. Ces chiffres le prouvent.

4.000

La Poste avait franchi en 2016 le cap des 3.000 colis par jour. Cette année, pour la période des fêtes de fin d'année, celui des 4.000 est dépassé annonce le directeur de la Poste de Monaco.

150

Certaines enseignes de la Principauté se font livrer jusqu’à 150 colis par jour. Une activité florissante qui conduit la Poste à ouvrir en janvier prochain une nouvelle plateforme colis à Fontvieille, plus moderne, mieux équipée, et plus ergonomique.

2 tonnes

Un facteur de Monaco manipule en moyenne 2 tonnes de marchandises par jour durant la période de Noël.

+48,8%

Sur la période de fin d'années, La Poste de Monaco observe un changement d'attitude des clients au profit des envois Chronopost en enregistrant un bond de 48,80 %. Le nombre de colis augmentent, plus raisonnablement, de 2,62%.

+ 20 %

Tous produits confondus, la hausse est de 20% pour La Poste en fin d'année.