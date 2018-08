Les bons plans emploi du jour: ces entreprises recrutent sur la Côte d'Azur

Eurovia, filiale de VINCI

recherche pour son agence basée à Nice, comptable fournisseur (H/F). Suivi et intégration des dépenses, comptabilisation des factures, règlement. Maîtrise de SAP souhaitable. Sens du management. Rigueur et sens des responsabilités.

Pour postuler, envoyez un mail à romain.delabrouille@eurovia.com

L’Unisad, service de soins à domicile de l’Institut A. TZANCK

recherche des AS (H/F) en CDI à temps partiel et à temps complet sur les secteurs de: Mougins, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, La Turbie, Sospel. Diplôme et permis de conduire obligatoire. Convention FEHAP 51. Ancienneté reprise.

Pour postuler, adresser CV + lettre de motivation à v.peyton@tzanck.org ou tel : 04.92.27.39.03 ou 04.92.27.39.62

