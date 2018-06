Les bons plans emploi du jour: ces 3 entreprises recrutent sur la Côte d'Azur

TOTAL

Le 1er réseau pétrolier français recherche des Locataires - Gérants (H/F) de station-service à Toulon, Marseille et dans la France entière.

Après une formation initiale, nous proposons une station-service clés en main, un métier polyvalent, une assistance technique, commerciale et comptable.

Profil recherché: commerçant, doté d'un sens inné de l'accueil et du service, vous êtes un bon gestionnaire et vous disposez d'un apport de 8.000€ minimum pour créer votre entreprise. Une expérience en management, en restauration rapide, en mécanique et/ou en GMS serait un plus.

Vous êtes avant tout animé par la passion de l'automobile, la rigueur, l'implication et le désir de réussite: rejoignez-nous! D'autres points de vente, avec ou sans concept, sont à pourvoir sur la France entière.

Pour tout renseignement et demande de dossier de candidature, cliquez ici.

Tél.0970.808.651 (Coût d'un appel local)

Fiduciaire Ile de France Méditerranée

Cette société d'Expertises Comptables recherche sur son site de Nice, un(e) collaborateur(trice) comptable, CDI Temps Complet, en totale autonomie avec un minimum d'expérience de 2 ans.

Ecrire à Nice-Matin Communication au 214 bd du Mercantour, 06200 Nice Réf 313141

ou par mail: jean-luc.willigens@safifm. com

GIE

Ce cabinet d’Expertise comptable à Saint-Raphaël cherche H/F: expert-comptable ou stagiaire; Chargé de mission; Assistant comptable.

Pour postuler, vous pouvez écrire à:

GIE, 51 Rue Jules Barbier, Le Stanislas B, 83700 Saint-Raphaël.

Tél.04.94.19.54.20

Vous n'avez pas le profil? Consultez d'autres annonces sur notre site emploi.