L'Edhec et Skema championnes de la finance

Avec cette place sur le podium, le Master of Science in Financial Markets de l’Edhec est de nouveau récompensé par le Financial Times. "Aujourd’hui encore, avec ce nouveau classement dans le Top 3 des meilleures business schools en finance, l’Edhec assoit son leadership parmi les meilleures institutions mondiales, et sur le podium des grandes écoles françaises", souligne Emmanuel Métais, directeur général, Edhec Business School.

Ce placement des étudiants de l’Edhec confirme la reconnaissance du programme, avec une première place française de l’Edhec dans le classement des meilleures écoles mondiales pour travailler en banque d’investissement et des diplômés qui se placent année après année dans les meilleures institutions: BofAML, BlackRock, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Barclays, Glencore, Lazard, Morgan Stanley, PIMCO, Rothschild & Cie, UBS...

L'école célèbre d'ailleurs cette année les dix ans de son PhD in finance, une formation doctorale préparant aux carrières académiques et aux plus hautes responsabilités dans l’industrie financière.

Plus 4 places pour Skema

Présente dans le top 10 depuis le lancement de ce classement en 2011, Skema réalise, avec son programme Msc Financial Markets & Investments, une belle performance en gagnant quatre places.

"Cette sixième place, c'est d'abord la très belle réussite professionnelle de nos diplômés, la grande implication de l'équipe académique de ce programme et nous partageons ce succès avec eux, souligne Alice Guillon, directrice générale de Skema Business School. Nos diplômés effectuent de par le monde des trajectoires professionnelles exceptionnelles, trois ans seulement après l'obtention de leur diplôme. C'est aussi une formidable reconnaissance de l'excellence de Skema en finance que nous continuons à renforcer avec le recrutement d'experts mondiaux ou le développement de recherches en Fintech et ETF (Exchange Traded Funds)."