Le Salon de la croisière et des voyages ouvrira ses portes les 6 et 7 avril prochains à Toulon

Les années précédentes, le Salon de la croisière et des voyages avait attiré jusqu’à trois mille visiteurs ces deux jours. "La croisière a le vent en poupe ces dernières années, reconnaît Sandra Meissner, directrice de Cap Croisières Voyages et organisatrice de l’événement. C’est un produit qui s’impose comme une alternative aux séjours et aux circuits car la croisière permet de découvrir chaque jour un nouveau pays. Et puis c’est moins fatiguant car c’est le bateau qui se déplace et, désormais, les navires...