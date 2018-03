Le bon plan emploi: ces 3 entreprises recrutent sur la Côte d'Azur

Santé. L’UNISAD service de soins à domicile de l’Institut A. TZANCK recrute pour ses différents services des Aides-soignants (H/F):

- Pour le secteur de Sospel: 1 AS en CDI à temps plein

- Pour le secteur de Cagnes-sur-Mer: 1 AS en CDI à temps partiel

- Pour le secteur de Mougins: 2 AS en CDI à temps partiel

Pour le secteur de Var-sur-Tinée: 1 AS en CDI à temps partiel

Secrétariat. Mercedes-Benz ByMyCar Côte d'Azur, à Villeneuve-Loubet, recherche secrétaire de livraisons véhicules neufs (H/F) et Secrétaire de livraisons véhicules occasion (H/F). Postes à pourvoir en CDI immédiatement. Anglais courant souhaité. Mutuelle familiale, tickets restaurants.

Bâtiment. Centre hospitalier à Nice cherche Ouvrier (H/F) hautement qualifié possédant de solides connaissances tous corps de métiers, notamment électricité et plomberie.

