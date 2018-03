Le bon plan emploi: ces 3 entreprises recrutent sur la Côte d'Azur

Arts. Dans le cadre de leur expansion, les Galeries Bartoux recherchent conseiller artistique (H/F) pour leurs galeries de Cannes et Monaco. Préférence profil senior, expérience de la vente à haut niveau art mode luxe immobilier. Bilingue anglais obligatoire, autre langue étrangère appréciée. Contrat CDD ou CDI. Rémunération motivante et évolutive, minimum garanti 30 à 35.000 €/an + commission sur ventes. Revenus annuels envisagés de 45.000 € et plus si motivé. Formation assurée.

Pour postuler, c'est par ici.

Restauration. Brasserie New-York New-York, à Cannes, recrute commis cuisine (H/F) et demi chef de partie (H/F). Poste à pourvoir en CDD temps complet, 2 jours repos consécutifs, 1 seul service/ jour.

Pour postuler, c'est par ici.

Restauration. Restaurant Le Lilas Blanc, à Nice, recherche cuisinier (H/F) et serveur (H/F). Temps plein ou temps partiel, Poste CDD puis CDI.

Pour postuler, c'est par ici.