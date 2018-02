Le bon plan emploi: ces 3 entreprises recrutent sur la Côte d'Azur

Commerce. Carrefour Market, situé avenue Pasteur à Antibes, recrute 2 bouchers (H/F) dont un poste de second. Expérience exigée.

Restauration. Restaurant Le Bistrot d’Antoine, situé dans le Vieux-Nice, recherche serveur (H/F). Poste à pourvoir en CDI. Références exigées.

Commerce. Magasin de décoration et architecture d’intérieur à Monaco cherche un(e) assistant(e) logistique/administratif. Missions: standard téléphonique, rédaction courriers, devis et factures, gestion commandes fournisseurs et clients, mises à jour catalogues, organisation et participation aux livraisons, visites chantiers, rangement et organisation du dépôt, déballage marchandises, confection de colis, petites livraisons chez les clients. Bac+2 Administratif / Commerce, expérience souhaitée dans poste similaire. Langues indispensables : Italien, Français, Anglais. Maitrise pack Office et Internet. Salaire: 1.800€ Net. Poste à pourvoir en CDI.

