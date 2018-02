Le bon plan emploi: ces 3 entreprises recrutent sur la Côte d'Azur

Bâtiment, construction. La Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz, à Monaco, recherche:

- délégué Approvisionnement et Pricing (H/F) .Master II en Finance des marchés de l’énergie exigé avec 1ère expérience professionnelle souhaitée. Mission: gestion de portefeuille des activités Electricité, Gaz, chaud froid urbain et tarification. Anglais courant exigé.

- Agent technique (H/F) Postes, BTS ou DUT en Electrotechnique. Connaissances en dessin industriel et maîtrise d’AUTOCAD et CANECO exigés. Mission: réalisation des études (conception, rénovation, devis et aménagement) des postes de transformation.

Livraison. Le Groupe Nice Matin recherche porteur (H/F). Mission: distribuer le quotidien régional Var-Matin dans les boites aux lettres des abonnés. Le poste: activité nocturne à partir de 2h30. Statut salarié. Formation interne assurée. Poste basé sur le secteur de Hyères. Etre véhiculé est indispensable.

Commerce, Distribution. LA MAISON BOUR, 82 ave des Alpes à Cagnes-sur-Mer recrute 1 boulanger, 1 pâtissier, 3 vendeurs (H/F). Postes à pourvoir en CDI et CDD. 2 jours de repos hebdomadaires.

