Le bistrot Bagatelle, créé avec le soutien de Dmitry Rybolovlev, va baisser le rideau

Clap de fin. Après tout juste seize mois d'exploitation, le bistrot Bagatelle ferme ses portes à Monte-Carlo. Ouvert pour le Grand Prix au printemps 2017, l'établissement, à la fois bar et restaurant, cesse toute activité dans les prochains jours. Une surprise pour les équipes du lieu (17 personnes en CDI et 27 saisonniers) qui ont appris, le 10 août dernier, que leur restaurant ne passerait pas l'été.

Raison invoquée: une conjoncture économique. Le restaurant coûte trop cher par rapport à ce qu'il rapporte.

Discussions sociales en cours

L'enseigne créée il y a une décennie aux États-Unis par Rémi Laba et Aymeric Clemente possède des succursales à Sao Paulo, Punta del Este, Saint-Barth, Rio, Miami, New Dubaï, Ibiza et sur la plage de Saint-Tropez.

Pour s'installer à Monaco, comme à Saint-Tropez, le tandem s'était associé à Dmitry Rybolovlev via sa société Rigmora Holdings Limited, détentrice du fonds de commerce du local, avenue des Spélugues.

Cette dernière a pris acte de la décision du gestionnaire de fermer l'établissement et se dit attentive à l'avenir du personnel. En ce moment, en effet, les discussions sociales sont en cours pour des possibilités de reclassement de certains salariés, ou de licenciement.

La formule n'a pas trouvé son public?

Entièrement réaménagé en lieu et place de l'ancien Bistroquet dans la galerie Charles-III, le Bagatelle, à son ouverture, a été positionné comme un antre cossu pour déjeuner, dîner et faire la fête. C'est d'ailleurs là que les joueurs de l'AS Monaco avaient fêté leur titre de champion de Ligue 1 il y a deux saisons.

Cependant, la formule n'a visiblement pas pris en Principauté. Alors que partout dans le monde, la marque concentre généralement une clientèle de happy few friande de ce genre d'établissement.

La fermeture brutale du bistrot Bagatelle demeure un coup dur pour le manager, Maxime Bureau, et son équipe investie pour faire vivre les lieux. Une fermeture d'autant plus surprenante que, le 16 août dernier encore, le restaurant avait eu les honneurs d'une critique sur le blog du chroniqueur gastronomique Gilles Pudlowski, où il vantait les mérites de la cuisine du chef Rocco Seminara.

Ce procédé de fermeture soudaine n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé à l'établissement L'été, l'an dernier, sur la darse Sud du port Hercule. En plein cœur du mois d'août, le restaurant avait fermé ses portes du jour au lendemain, dispensant ses salariés de préavis. Les propriétaires avaient plaidé également des raisons économiques, et un manque de résultats.