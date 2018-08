La startup de Sophia Wildmoka s'associe avec la Londonienne Wochit 

Basée à Sophia Antipolis, Wildmoka qui a levé 8 millions de dollars il y a quelques mois permet à ses clients - des chaînes télé en majorité - de valoriser et monétiser les moments clés de leurs directs sur les réseaux sociaux. L'avantage est que cela se fait en quelques minutes et de manière automatisée. La startup de Cristian Livadiotti et Thomas Menguy est notamment connue pour son intervention dans le sport, avec notamment la création de vidéos pour les matchs de Ligue 1.

La startup londonienne Wochit, quant à elle, est davantage axée sur le contenu éditorial. Elle propose à ses quelque 600 clients de créer facilement et rapidement des vidéos en leur donnant accès à sa bibliothèque de 100 millions de vidéos libres de droit.

En travaillant main dans la main, les deux sociétés élargissent leur offre.

Gagnant-gagnant

Les clients de Wochit peuvent désormais importer directement les clips vidéo de Wildmoka, les éditer et les enrichir avec des segments vidéo éditoriaux issus de sa bibliothèque. La nouvelle vidéo sera ensuite réintégrée sur la plateforme de Wildmoka pour être distribuée sur les réseaux sociaux.

Ainsi que l'explique Jakob Hummes, vice-président du Business Development de la startup sophipolitaine: «C'est vraiment une association gagnant-gagnant. Les clients peuvent désormais intégrer à leurs vidéos issues de leurs propres flux live des clips au contenu éditorial libres de droit. Nous sommes ravis d'offrir la possibilité à des journalistes de réaliser rapidement et aisément des vidéos en sport, diverstissement, actualité...»

Une intégration gagnant-gagnant des deux plateformes qui a déjà été testée par l'Union européenne de Radiotélévision (UER) et ses membres lors des derniers championnats européens qui se sont déroulés à Berlin et Glascow début août. Pas moins de mille vidéos ont ainsi été réalisées.

Wildmoka et Wochit présenteront du 14 au 18 septembre leurs solutions sur le salon IBC2018 à Amsterdam.