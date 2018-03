La mission locale de Menton affiche d'excellents résultats dans l'insertion professionnelle des jeunes

Quand on parle emploi, on attend toujours des résultats. Et sur ce plan-là, la Mission locale Est 06 – qui œuvre pour l’insertion professionnelle des jeunes – n’a pas à rougir.

Et pour cause: on dit de la structure qu’elle fait partie des meilleures de la région Paca. Pour la simple raison que la grande majorité des 16-25 ans passés par l’organisme a trouvé un emploi ou une formation dans la foulée. Mais comme souvent, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose isolément.

Et c’est le fonctionnement même de la Mission locale, basée avenue Cernuschi, à Menton, qui est exemplaire. Parce qu’il repose sur des principes clairement édictés. À commencer par une devise: "Le meilleur accompagnement social, c’est le...