Jean-Pierre Savarino nommé premier vice-président de la CCI régionale

Le jeu de chaises musicales orchestré depuis avril dernier vient d'être officialisé ce jeudi 14 juin. Jean Gomez, le fondateur de Pronam et président de la CCI des Alpes de Hautes Provence, prend la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paca et Jean-Pierre Savarino en devient le premier vice-président.

Ce changement a lieu à la suite de la démission surprise du Marseillais Alain Lacroix en avril dernier. Elu à la tête de l'institution régionale en 2016, et ayant depuis quitté la présidence du directoire de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, Alain Lacroix ne pouvait plus tenir ses fonctions. Depuis...

