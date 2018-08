INFOGRAPHIE. "J’ai besoin d’une série de réponses très précises..." Incertitudes sur l’impôt à la source

"J’ai plutôt l’intention de conduire cette réforme à son terme mais j’ai demandé aux ministres compétents de répondre à toutes les questions qui se posent encore, avant de donner une directive finale", a déclaré, ce jeudi, le président au cours d’une conférence de presse à Helsinki, en Finlande

"J’ai besoin d’une série de réponses très précises et d’être sûr de ce que nos concitoyens vivront le jour où on le mettra en place si on le met en place", a-t-il ajouté.