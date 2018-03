Grâce à son rachat, la marque de cosmétiques Anny Rey Monaco renaît

Depuis cinquante ans, Anny Rey Monaco distribue des produits de beauté en vente directe. Mais ces derniers temps, la marque s'étiolait. Elle vient d'être rachetée par DL-Group, spécialiste de la vente directe basé à Aix-en-Provence. Dany Laroque, président fondateur du tout jeune groupe - il a été fondé il y a un an et demi -, compte bien réveiller la belle endormie et lui rendre sa superbe. Une histoire qui ressemble à un conte de fées : normal en Principauté...

En avance sur son temps

Retour en arrière. Nous sommes à Monaco en 1968. Anny Rey, esthéticienne, se lance dans la vente à domicile de produits cosmétiques. Son idée ? Offrir à toutes les femmes des soins sur mesure qui leur conviennent. De fil en aiguille, elle tisse et développe son réseau: "Elle a eu jusqu'à 10.000 distributeurs...