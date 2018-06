Comment Wibes, les sneakers créées par deux jeunes Azuréens, partent à la conquête de la France

L’idée

C’est l’école qui leur a donné l’idée de ces baskets colorées s’inspirant du wax, tissu imprimé très utilisé en Côte d’Ivoire. «Après Skema à Sophia Antipolis, nous sommes partis poursuivre nos études aux Etats-Unis et pour nos cours d’entrepreneuriat et de logistique, Nicolas Raudrant et moi devions proposer un produit et le développer durant tout un semestre», se rappelle Aurélie Gisclon. Leur choix se porte sur des baskets en wax.

Leur concept et prototype rencontrent un tel succès auprès de leurs professeurs qu’une fois rentrés en France, ils décident de se lancer dans l’aventure. Pour de vrai. «Nous avons choisi le wax pour des raisons personnelles: Nicolas est né en Côte d’Ivoire et mon père travaille en Afrique depuis plus de vingt ans, poursuit Aurélie. Nous voulions rendre hommage à ce continent.»

Wibes voit le jour à Nice en août dernier. Plus qu'une aventure entrepreneuriale, leur startup se veut engagée, responsable et éthique.

Le défi

Se lancer dans la mode quand on n’y connaît rien... On a connu plus facile comme défi. «Nous avons commencé par chercher des manufactures en France, Espagne et Portugal pour produire nos premiers prototypes»: douze modèles en cuir et en coton qu’Aurélie a elle-même dessinés. En fin de compte, nous travaillons avec une usine à Porto au Portugal qui nous garantit une confection artisanale et de qualité.»

Reste ensuite à se faire un nom: «C’est un univers très compétitif et concurrentiel mais nous avons confiance car nos produits sont originaux et se démarquent.»

Car pour compliquer un peu plus la donne, les deux jeunes gens ont voulu que leurs sneakers soient les plus écologiques possible.

L’objectif

Aurélie Gisclon et Nicolas Raudrant veulent développer la marque. «Aux débuts, nous l’avions conçue comme un produit jeune mais nos sneakers sont d’une grande qualité et nous désirons la pousser à un niveau premium. Nous sommes donc en train de revoir notre stratégie marketing et communication. Notre but est d’être commercialisé dans plusieurs grands magasins à Paris, Nice et en Côte d’Ivoire. D’ailleurs, c’est là-bas qu’ouvrira cet été notre premier magasin partenaire.»

Autres objectifs: l’ouverture de leur site marchand dès la rentrée et la sortie de leur collection permanente en octobre. En attendant, leurs chaussures seront disponibles jusqu’à mi-juillet dans des pop-up stores parisiens : «Nous pourrons ainsi tester le marché avant de démarcher d’autres magasins.»

L’investissement

Boostés en décembre dernier par le premier prix du concours de la fondation Unice, «10.000 euros qui nous ont permis de lancer la production de notre collection pilote», les deux dirigeants ont ensuite réalisé un crowdfunding sur Kickstarter qui leur a rapporté 22.000 euros «visant à tester le marché français». Mais pour produire à grande échelle, «nous devrons faire une autre levée de fonds», confie Aurélie Gisclon.

D’ici trois ans, ils prévoient de compléter leur gamme de sneakers avec des tote bags et autres accessoires…

Le produit

Résolument positionnée premium, Wibes s’adresse à «des personnes chic et casual à la fois qui recherchent le confort, l’originalité» et l’authenticité. «Car le wax que nous utilisons est fabriqué en Côte d’Ivoire.»

C’est un designer ivoirien, Julian, qui est en train de créer les six modèles unisexes – quatre en cuir et deux en coton – de leur collection permanente. Les prix vont de 130 euros pour les sneakers en coton et de 160 euros pour celles en cuir.

La startup se veut responsable et engagée en proposant un produit le plus écologique possible «avec un coton polyester 100% recyclé et un cuir tanné sans produit chimique. Sur nos prochains modèles, la semelle sera aussi recyclable.»

Et parce que l’éducation est importante pour les deux jeunes diplômés, ils ont signé un partenariat avec l’Association internationale des femmes en Côte d’Ivoire (AIFCI). Pour chaque paire de Wibes achetée, c’est une journée d’étude qui est financée pour une jeune fille et femme de l’AIFCI.

Une opération qu’Aurélie Gisclon et Nicolas Audrant souhaiteraient dupliquer dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.