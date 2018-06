Comment une startup antiboise fait de vos murs un espace collaboratif

L’idée

Changer de papier peint à l’envi et en quelques minutes... Le rêve devenu réalité grâce aux Claquettes, la startup de Virginie Lewicki et Cécile Gaillard fondée à Antibes en mars 2017. Elles proposent un kit prêt-à-poser qui comprend une base noire adhésive qui se positionne sur le mur et sur laquelle se pose un papier peint aimanté, interchangeable et repositionnable. Les deux associées s’adressent aussi au BtoB avec la structure Creative Walls créée en janvier.

Le défi

La difficulté a...