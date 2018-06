Comment l'entreprise Gai France au Cannet-des-Maures célèbre son heureux développement

Grâce à l’extension de ses locaux, l’entreprise, spécialisée dans la fabrication et la vente de matériels d'embouteillage, d'étiquetage et de conditionnement de produits plats et gazeux, peut désormais présenter ses machines innovantes et faire découvrir un savoir-faire qui rayonne à l’international.

"Nous avons une activité que peu de gens connaissent dans le Var", reconnaît Fabrice Plançon, le directeur de l’entreprise Gai France, installée au Cannet-des-Maures depuis 2012. Créée en Italie en 1946 et jadis implantée au Luc-en-Provence à partir de 1984, l’entreprise a inauguré récemment l’extension de sa filiale française et organise des portes ouvertes demain et mercredi pour les brasseurs et vignerons. Idéalement situé dans la ZAC de La Gueiranne, le long de l’autoroute A8, le bâtiment est passé de 2.500 m² à 4.700 m². Un investissement de 9 millions d’euros pour ces travaux qui a permis, entre autres, d’installer un showroom sur 300 m² pour présenter toutes les activités de l’entreprise et surtout ses machines innovantes. La spécialité de la maison. En pointe dans son secteur Spécialisée dans la fabrication et la vente de matériels d’embouteillage, d’étiquetage et de...

