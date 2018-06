Comment la Région fait équipe pour donner un coup de boost à l'export

Première région française à mettre en place la réforme Team France annoncée par le Premier Ministre Edouard Philippe en février dernier, et ce, après s'être engagée auprès de Jean-Yves Le Drian en septembre 2017 pour être désignée comme territoire pilote, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé officiellement sa Team Sud Export, ce lundi.

A cette occasion, Renaud Muselier, son président et député européen, a reçu Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, aux côtés de ses partenaires dans cette aventure: Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, Roland Gomez, président de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que les représentants de la Banque publique...