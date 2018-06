Comment Azur Trucks est devenu un poids lourd régional

Faut-il y voir un heureux parallèle? En plein mai 1968, Joseph Ippolito se lance dans l’entrepreneuriat en reprenant une concession de poids lourds à Nice. La Somi Ippolito est née.

Cinquante ans plus tard, Pierre, son petit-fils à la tête de l’entreprise familiale rebaptisée Azur Trucks, fait fi d’un mois de mai très pluvieux et se lance dans le tourisme: une plage à Saint-Maxime et des chambres d’hôte dans un domaine viticole à Lorgues… "C’est notre marque de fabrique, plaisante le jeune directeur général, y aller quand ce n’est pas forcément favorable."

Pour faire bonne mesure, il a également adjoint au pôle tourisme une autre branche d’activité bien éloignée de son positionnement historique: l’immobilier. Un virage en épingle très bien négocié pour le groupe leader azuréen des concessionnaires poids lourds et utilitaires qui pèse 150 millions d'euros et emploie 600 personnes.

Retour sur 50 années de croissance avec Pierre Ippolito.

De Nice à Villeneuve-Loubet

L’aventure Somi Ippolito commence en 1968 avec Joseph Ippolito qui reprend une succursale Berliet à Nice. Un déménagement sur des terrains plus importants à Villeneuve-Loubet en 1973 lui permet de développer de nouveaux services: carrosserie et cars-bus.

Joseph Ippolito est rejoint dans les années 80 par ses deux fils, Philippe et...