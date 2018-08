2 exemples pour bien comprendre et déclarer vos revenus si vous êtes Français et travaillez à Monaco

1. Les retraités

Je réside en France et j’ai perçu 15.000€ de retraite de source monégasque et 15.000€ de retraite de source française au cours de l’année 2017.

Lors de ma déclaration de revenus de 2017, effectuée en 2018:

1. Je remplis la déclaration annexe 2047, page 1 rubrique 1, et page 4 rubrique 9, à la rubrique "Pensions retraites et rentes"; j’indique le pays d’origine "Monaco", je coche la case "public ou privé" selon que la retraite provient d’une ancienne activité salariale dans le privé ou dans la fonction publique et j’indique le montant de 15.000€ sur la ligne "revenu en euros".

2. Je remplis la déclaration 2042. Je porte le montant de 15.000€ dans la ligne 1AM (pour les retraites monégasques)...