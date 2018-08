1 200 kilomètres à pied pour une bonne cause

De 3 000 mètres d'altitude à la mer. Le voyage d'Antoine Chakfé touche à sa fin. Le randonneur fête son arrivée à Menton devant une pinte de bière avec ses amis de Marseille, venus exprès pour l'accueillir. « On ne le reconnaît presque plus avec cette barbe ! », rigolent-ils.



À ses côtés, Antoine pose un grand sac à dos et ses chaussures usées. Ses compagnons de voyage. « Dans ce sac, j'ai toute ma vie ! », s'exclame cet étudiant en médecine. Cet été, il a enfin réussi à réaliser son rêve : partir pour traverser la France à pieds. Jusqu'à Menton.



« Il y a un an, lors d'un trek dans les Vosges, j'ai décidé de partir une fois mes études achevées. L'idée m'est restée en tête. Et me voilà ! »,...