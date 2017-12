Trois bons plans pour le réveillon du jour de l'an à Monaco

2. Dîner à une table étoilée

Toutes les bonnes adresses de la Principauté se mettent sur leur 31 pour le réveillon. La table la plus réputée avec ses trois étoiles, et la plus chère (990€), propose sept plats encadrés par un amuse-bouche foie gras et truffe blanche et quelques chocolats de la manufacture du chef pour finir. La brigade du chef Dominique Lory cuisinera langoustine, turbot côtier et pintadon chaponné.