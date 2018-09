Quatre idées de sortie pour ce week-end entre Monaco et Menton

Menton regorge de trésors naturels et architecturaux, alors, à l’occasion des Journées du patrimoine qui auront lieu les 15 et 16 septembre. Profitez des visites gratuites, guidées et commentées du bâti ancien de la Fondation Bariquand-Alphand, du quartier récemment restauré avec la place Fontana, des jardins luxuriants aux influences anglaises à Serre de la Madone ou espagnoles à Fontana Rosa, des jardins du Winter Palace et du Riviera Palace ou encore des expositions du musée Jean Cocteau et de celui de la préhistoire régionale.

David Rousseau - responsable du patrimoine: 04.89.81.52.70.

