On connaît le programme du 3e tir du concours de feux d'artifice, le 4 août à Monaco

Après l’Italie et l’Espagne qui ont embrasé le ciel monégasque, place au Portugal ce samedi 4 août. Comme les deux tirs précédents, la Mairie de Monaco a souhaité créer autour des feux d’artifice de véritables soirées avec des concerts "Tribute to" sur le Port de Monaco, avant et après le concours.

À 20 heures, un concert "Tribute to Céline Dion" se déroulera donc samedi prochain sur le port de Monaco, suivi à 21h30 du tir du feu d’artifice pyromélodique depuis le quai Rainier-III. Et, à 21h50, concert «Tribute to Céline Dion» sur le port.

Enfin, le dernier pays en lice sera la Bulgarie, le 11 août.

Le Jardin Exotique de Monaco proposera également un concert avant le feu d’artifice, avec Will Barber - auteur, compositeur, interprète et également participant remarqué à l’émission "The Voice 2017".

Le public aura la possibilité de profiter de la musique dans l’ambiance chic et feutrée de ce lieu incontournable, avant d’admirer le spectacle pyromélodique (à 21h30) depuis l’un des plus beaux points de vue de la Principauté.

À noter que ce tir du 11 août bénéficiera de la sonorisation depuis le Jardin Exotique!

Et après le tir du feu d’artifice pyromélodique, un concert "Tribute to Guns N’ Roses" sera proposé sur le port dès 21h50.

Le Prix du Jury et le Prix du Public récompenseront le ou les meilleurs spectacles, à l’issue du concours.

Les membres du jury présidé par le maire de Monaco ou son représentant, évalueront les spectacles pyromusicaux selon des critères de notation bien précis.

Cette année encore, le public peut voter sur le site internet: www.monaco-feuxdartifice.mc dès le lendemain

Les précautions

À l’attention des propriétaires et capitaines de yachts, des gardiens de navires et d’embarcations et, d’une manière générale, de tous les usagers du Port Hercule, du vendredi 3 août à 7 h au dimanche 5 août à 1 h seront interdits:

- L’accostage et l’amarrage des navires sur le quai Rainier-III et sur la moitié de la contre-jetée.

- L’accès au parking public de la digue.

- L’accès sur l’esplanade «Stefano Casiraghi» de la digue semi-flottante, et de la promenade supérieure de la contre-jetée, ainsi que l’accès au quai Rainier-III, à toute personne non autorisée,

Le non-respect de ces mesures dégagerait de toute responsabilité la Direction des Affaires maritimes, la Société d’exploitation des Ports de Monaco, la commune et l’artificier en cas de dommages.