Nos cinq idées de loisirs pour votre week-end à Monaco et Menton

L’été pointe le bout de son nez. Rien de tel qu’une soirée au rythme de la Jamaïque pour débuter la saison estivale. Les festivités lancées, poursuivons-les ce week-end avec le championnat des pur-sang arabes et la fête des Genêts. Pour celles et ceux qui sont plus à l’aise à l’intérieur, le salon des jeux vidéo ou un gala de danse à l’Opéra seront les endroits parfaits.

1. Naâman en concert à Monaco