Les abonnés de l'offre numérique #monjournal se sont jetés dans le vide avec "Skydream"

Un simulateur de chute libre, c'est quoi ? C'est un système de soufflerie qui reproduit les appuis lors d'un saut en parachute. Le tube transparent mesure 6 mètres de haut sur 2,40 mètres de diamètre. Un vent laminaire est généré par des turbines et peut atteindre des vitesses aux environs de 200km/h. Ce genre de système est souvent utilisé pour initier les parachutistes pour leur entraînement en salle.



La chute libre c'est un sport, pas un manège. C'est le premier avertissement que nous a donné Stéphane l'instructeur. Cela parait enfantin et pourtant se n'est pas si facile de garder la posture et l'équilibre. Un simple geste peut modifier notre équilibre et notre trajectoire dans l'espace. D'ailleurs nous avons tous eu des courbatures le lendemain !



Les sensations sont extraordinaires. Nous avons découvert de vraies sensations de chute libre comme quand on saute d’un avion ! C'est aussi une bonne alternative pour ceux qui n'ont jamais fait de saut en parachute.



Un grand merci à toute l'équipe de Skydream pour son accueil et à notre instructeur Stéphane pour ses conseils avisés et sa pédagogie.



À partir du mercredi 28 Mars, l'équipe de Skydream déménage à Beausoleil, au sein du Complexe Sportif et de Loisir du Devens, Stade André Vanco, à l’angle de l’Avenue des Combattants d’Afrique du Nord et de la Route de Beausoleil. skydream.mc Tél : 06.89.60.97.89