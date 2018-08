LA RECETTE DU JOUR. Mousse de sardines

Pour 4 personnes



Préparation : 15 min et repos : 2h



Cuisson : 0 min

LES INGRÉDIENTS









- 200 g de Carré Frais entier,



- 200 g de sardines à l’huile,



- 1 botte de ciboulette,



- 2 échalotes,



- 2 c.à s. de vinaigre de framboise,



- 1 petite ficelle de pain aux graines,



- poivre du moulin.









RÉALISATION









Éplucher et hacher les échalotes, ciseler la ciboulette.







Égoutter les sardines, retirer les arêtes puis écraser les filets avec une fourchette dans un récipient.







Ajouter le fromage frais, les échalotes, la ciboulette, le vinaigre et du poivre.







Mélanger délicatement et placer les rillettes 2 h au frais.







Couper le pain en fines tranches et les faire toaster sous le grill.







Déguster bien frais