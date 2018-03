À la découverte d'un très beau métier: artisan-chocolatier avec les abonnées à l'offre numérique de Nice-Matin

Patrice Arbona nous a invité dans son laboratoire en immersion totale pour une expérience ludique et toute en gourmandise: un atelier chocolat de Pâques.

Ici c'est le paradis du chocolat. À peine les portes poussées, nous avons été tout de suite séduites par le parfum du cacao. Quelle odeur merveilleuse !



Le chocolatier prone la fabrication artisanale. Les produits sont sans colorant artificiel, sans conservateur ni gluten et uniquement à base de beurre de cacao. Les chocolats sont réalisés à partir de pures plantations issues du commerce équitable de différents pays du monde : Vénézuela, Pérou, Madagascar, Tanzanie, Colombie… Chaque origine à ses spécificités : acidulé, fruité, rond en bouche, épicé, plus ou moins amer. Des chocolats riches en saveurs, sains et gourmands. De quoi se régaler sans culpabiliser !



Grand passionné des confiseries depuis tout petit, Patrice Arbona a toujours su qu’il deviendrait chocolatier. À travers ses ateliers il nous a partagé de sa passion et son savoir-faire.



Au programme de notre atelier:

-apprentissage des techniques de base,

-fabrication et décoration d'un moulage de Pâques,

-réalisation de la friture en chocolat,

-conditionnement des chocolats avant de repartir avec nos réalisations.



Durant le cours, Patrice Arbona a improvisé des dégustations de ses créations : chocolat de Madagascar infusé dans du thé à la fleur de cerisier, pâte à tartiner maison au bon goût de noisette et sans huile de palme ni conservateur, amande grillés, chocolat au poivre et fleur de moutard ... huum incroyable !





La fabrication du chocolat, ses spécificités et particularités n'a plus de secret pour nous, nous voilà devenus de véritable expertes du cacao . N'hésitez pas à prendre contact avec Patrice Arbona, il propose régulièrement des ateliers dont le thème varie en fonction des saisons.



Un grand merci à Patrice Arbona pour cette expérience conviviale et gourmande, c'était juste le bonheur total !

Patrice ARBONA - Entre mes chocolats -

09 81 82 34 59 -

chocolat-parbona.com 12 Avenue Marcellin Maurel, 06140 Vence