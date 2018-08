9 bonnes raisons de continuer à visiter Gênes malgré la catastrophe

C'est l'une des principales attractions du port de Gênes. L'Aquarium est le plus connu d'Italie et propose la plus grande exposition de biodiversité aquatique en Europe avec 15.000 animaux de 400 espèces différentes, dont des requins et des piranhas.

Ce musée en forme de paquebot, fort de 27.000m² de surface, attire près d'1,5 million de visiteurs par an. Le visiter a en revanche un prix: comptez 26 euros par adulte, 18 euros pour les enfants de 4 à 12 ans.

4. Ses palazzi dei Rolli