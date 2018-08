VIDÉO. Piétonnisation de la place du Casino: pour ou contre?

Plus de 10.000 vues, 144 réactions, 136 partages et 51 commentaires. C’est le score plutôt flatteur de la vidéo réalisée vendredi soir, huit jours après l’instauration du nouveau plan de circulation sur la place du Casino, et mise en ligne samedi matin à 8h.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réactivité des internautes montre combien le sujet fait jaser en Principauté.

on ne circule plus devant le casion et le café de paris

Rapide coup d’œil dans le rétroviseur, pour ceux qui rentrent de vacances et ne sont pas encore allés faire un tour sur ce lieu mythique de Monaco. Depuis le jeudi 8 août, la place du Casino est pour moitié réservée aux piétons.

Les véhicules n’ont plus le droit de circuler devant le Café de Paris et le Casino de Monte-Carlo. Les voitures qui viennent du port (avenue d’Ostende et avenue de Monte-Carlo) passent obligatoirement devant l’Hôtel de Paris; celles qui arrivent dans l’autre sens – clients et voituriers seulement – sont obligées de faire demi-tour devant le fleuron hôtelier de la SBM.

Au premier jour du nouveau plan de circulation, nous sommes allés demander leur avis aux voituriers de l’Hôtel de Paris et du Casino de Monte-Carlo, particulièrement concernés. Ils étaient unanimement furieux. "On est en train de tuer la place du Casino", lâchait l’un d’eux.

toujours la pagaille une semaine après

Une semaine après ce premier reportage et le conseil du gouvernement qui estimait qu’il fallait laisser le temps aux usagers de s’habituer au nouveau plan de circulation, nous sommes retournés voir comment cela se passait. Non pas en journée, mais le soir, entre 22h30 et 23h.

Résultat: c’est la pagaille, encore et toujours. Au moins pour deux raisons principales. D’une part, l’accès à la place du Casino par l’avenue de Monte-Carlo reste difficile en raison du demi-tour obligatoire des voitures devant l’Hôtel de Paris.

D’autre part, les manœuvres des voituriers pour garer les voitures des clients du casino devant l’établissement de jeux sont compliquées à réaliser en raison de la foule de piétons qui occupent l’espace.

votez !

En attendant de connaître les résultats de l’expérimentation seront analysés en fin d’année, nous avons décidé d'organiser un sondage. La question est simple : êtes-vous pour ou contre le nouveau plan de circulation testé sur la place du Casino? Il ne vous reste plus qu'à voter.