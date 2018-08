Nouveau plan de circulation sur la place du Casino: ce qu'en disent les internautes

CEUX QUI SONT CONTRE

Alexandre DeMonac: "Avant, cela fonctionnait pas trop mal et c’était un spectacle l’été (entre autres). Maintenant, c’est un grand capharnaüm et on ne voit pas les dommages collatéraux."

Nathalie Gueracher: "Brillante idée. Ils sont toujours excellents en matière de circulation à Monaco."

Chris Chateau: "Magnifique! Du grand art. Pourquoi pas fermer la place du Casino aux voitures avec un accès autorisé Hôtel-Casino, ce sera plus simple."

Coco Coco: "C’est franchement débile ce changement."

Aida Nucciarelli Chehab: "N’importe quoi! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple!"

Luna Pat:"Mon pays d’amour… Que deviens-tu… J’ai de la peine…"

Roland Orlando: "Les clients pas contents; les voituriers pas contents; les automobilistes pénalisés mais des touristes heureux de pouvoir photographier les belles voitures? Je ne pense pas que l’opération soit un succès."

Fanny Ny: "Les voitures ne passent plus devant le Café de Paris alors que c’était le but de s’asseoir et d’admirer les carrosseries… Quelle idée de faire passer les voitures sous les fenêtres d’un hôtel et la terrasse d’un restaurant étoilé!!!! Bravo!!!! Encore une idée pourrie!!!!!"

CEUX QUI SONT POUR

Sylvain Pogliano: "La place du Casino doit être piétonne… et pas que la place! Trop de véhicules en Principauté."

Monaco 2040: "Si la méthode est contestable, piétonniser la ville est probablement une des idées les plus lumineuses que le gouvernement ait eu récemment. La ville n’a pas d’autre choix que de se transformer, alors plus tôt on s’y met, mieux ça se passera pour tout le monde."

Georges Blangero: "C’était pas mieux avant… La place du Casino est un aimant à touristes, qui veulent tout voir depuis leur véhicule… On ne refait pas le monde… Du coup il vaudrait mieux faire une zone piétonne, ça aurait plus de sens [ici] que la rue Caroline."

Nicole Stites: "Il faut être un idiot pour rouler en voiture à Monaco. Prenez le bus."

Benjamin Wigno: "L’habitude est à prendre, mais ça évitera un drame sur cette place où tout le monde regarde en l’air et bloque les routes. Je pense que ça va le faire avec le temps."

Sonia Nisi Epouse Olivari: "Oui, ça surprend, mais c’est pas plus mal! De toute façon, on ne peut pas contenter tout le monde! Mais prendre un café sans échappement de voiture, ça ne me déplaît pas…"