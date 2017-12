Et voici les trois entreprises qui vont rénover les Jardins d'Apolline

La décision a été prise vendredi en réunion interministérielle. Une décision "de bon sens", pour le Ministre d’État, qui à l’aune de la célébration de Noël, ce samedi matin en sa résidence, a tenu à s’exprimer sur le dossier. Celui de la situation épineuse des Jardins d’Apolline.

Un dossier qui a pesé lourd dans les débats et dans l’opinion publique au cours de cette année. Pour le gouvernement, 2017 s’achève avec une solution "appropriée". Serge Telle en explique les contours dans cet entretien accordé à Monaco-Matin.

En cette fin d’année, le gouvernement a finalement acté la méthodologie des travaux de rénovation pour les Jardins d’Apolline?

En effet, à la situation exceptionnelle de ce sinistre qui touche 820 personnes, nous avons mis en place une réponse exceptionnelle. L’État va s’associer à un groupement d’entreprises constitué de Engeco, Satri et JB Pastor & fils pour rénover et rendre les appartements irréprochables. Ce qui permettra aux Monégasques, comme nous nous étions engagés, de rentrer chez eux sans aucune crainte. Pour la première fois, ces entreprises vont collaborer, ce qui garantit une bien plus grande efficacité en terme de travail.

"aucune spéculation financière sur ce...