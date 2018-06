Venez découvrir des "trésors d'épaves" ce week-end à Menton

En tête d’affiche cette année, son exposition permanente depuis deux ans, "Trésors d’épaves".

Naviguez à travers les époques, les maquettes et les vestiges et laissez-vous embarquer dans cette exploration des fonds marins. «C’est un thème qui intéresse, un environnement particulier qui intrigue beaucoup» explique Pierre-Elie Moullé, attaché de conservation au musée.

En collaboration étroite avec ANAO, association d’archéologues-plongeurs des Alpes-Maritimes et la DRASSM (département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines), l’établissement fera découvrir à toute la famille des petits trésors retrouvés sous les eaux des côtes méditerranéennes.

Un week-end riche en activités

Journées nationales de l’archéologie oblige, des activités seront mises en place afin que chacun puisse découvrir le musée dans son intégralité. Pour les plus grands, des visites guidées seront organisées.

Stéphane Montalto, professeur de céramique à Menton et Nathalie Piccioni, professeur de décoration sur céramique à Antibes seront présents. «Les visiteurs pourront découvrir les techniques de fabrication des céramiques retrouvées» précise Pierre-Elie Moullé.

Quelques archéologues de l’association ANAO montreront, quant à eux, leurs techniques de fouille et de recherche. "Il y a de fortes contraintes liées au milieu aquatique mais également aux questions de sécurité", explique le conservateur.

Invitation au jeune public

Pour ces journées de l’archéologie, les enfants seront complètement intégrés aux visites.

Grâce à un jeu de piste qui parcourt tous les étages du musée, les jeunes pourront admirer plus d’un million d’années d’histoire: "L’objectif c’est que les enfants apprennent à observer mais aussi à lire et à aller plus loin sur les œuvres", admet Almudena Arellano, conservatrice au musée de préhistoire régionale.

Et pour ceux qui viendraient à bout des énigmes, un petit cadeau les attendra.

Bien que conseillé à partir de six ans, le musée n’en oublie pas pour autant les plus petits et en ce week-end de fête des pères, chaque enfant pourra décorer un magnet d’hippocampe et repartir avec.

"Nous avons choisi l’hippocampe car chez cette espèce, c’est le papa qui garde les œufs avant la naissance", précise Almudena Arellano.

Trois jours qui s’annoncent donc enrichissants mais aussi divertissants.

Et pour ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement, les 15 et 16 septembre prochains se tiendront les 35e Journées du patrimoine, avec un programme encore une fois chargé au musée de Préhistoire régionale.

Savoir +

Entrée gratuite exceptionnelle, au musée de Préhistoire régionale de Menton, les 15, 16 et 17 juin. 10 h-12 h/14 h-18 h. Renseignements au 04.93.35.84.64.