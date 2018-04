Pour la der des "Grandes Conférences de Menton", les collégiens ont raconté la Seconde guerre mondiale

Grande première pour la dernière des Grandes Conférences de Menton, vendredi. La société ayant fait le pari de confier l'estrade de la salle Saint-Exupéry à… cinquante collégiens d'André-Maurois.

Pour un exposé sur Menton durant la Seconde Guerre mondiale - un thème qu'ils étudient en cours de 3e. À l'origine de ce projet un peu fou, un partenariat entre la Société des Grandes Conférences et l'établissement scolaire, auquel d'autres passionnés d'histoire ont accepté de se greffer. Et qui devrait vraisemblablement se poursuivre dans le temps.

"un lien entre la jeunesse et nos anciens"

"Nous tissons un lien entre la jeunesse et nos anciens, commente Marie-José Rizzi, coprésidente de l'association. Ces élèves se retrouvent pour la première fois devant une salle pour s'exprimer. Et c'est une bonne chose puisqu'avec la réforme du lycée, une plus grande part sera donnée à l'oral…"

Même enthousiasme du côté de la responsable du service des Archives, Valérie Renoux, qui dit avoir vu régulièrement débarquer, en cours d'année, "des vagues d'élèves venus se plonger dans les archives...