On vous dévoile le programme des Journées du patrimoine à Roquebrune-Cap-Martin (et il y en a vraiment pour tous les goûts)

Il est toujours intéressant d’explorer les lieux identitaires de notre ville. Ou bien alors de s’immerger dans un passé proche grâce à des visites qui vous apprendront bien des anecdotes sur la cité. Cinq thèmes sont au programme: faites votre choix!



- Histoire de transmission :



Le 14 septembre à 10 h



- Découverte du Cap Martin en calèche :



Les 7, 14, 21 et 28 septembre à 9 h 30 et 14 h



- Trois corniches pour un circuit des célébrités : les 18, 24 et 27 septembre à 9 h 15



- Du Cap à Carnolès :



Les 11, 20 et 25 septembre à 9 h 30



- Le Fort du Cap Martin :



Les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 septembre à 14 h 30 et le 15 à 10 h.



10€ par personne - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.



Sauf pour le Fort du Cap-Martin : 6€ par personne, 3€ enfants et étudiants



Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Tous les rendez-vous

Samedi 1er : Le Fort du Cap Martin 14 h 30



Mercredi 5 : Le Fort du Cap Martin 14 h 30



Jeudi 6 : Une impératrice au Cap Martin9 h 30. Un MOF au service du patrimoine et de la création 14 h 15



Vendredi 7 : Le Cap Martin en calèche, 9 h 30 et 14 h



Dans l’univers des templiers 20 h



Samedi 8 : Le Fort du Cap Martin 14 h 30,



Histoire d’en rire 16 h



Concert Emily Johnson’s Band 21 h



Dimanche 9 : Dans l’univers des Templiers 10 h et 14 h 30



Mardi 11 : Du Cap à Carnolès 9 h 30



Mercredi 12 : Le Fort du Cap Martin 14 h 30



Jeudi 13 : Une impératrice au Cap Martin 9 h 30



Vendredi 14 : Le Cap Martin en calèche, 9 h 30 et 14 h



Histoire de transmission 10 h



Concert La Douce France 19 h



Samedi 15 : Le Fort du Cap Martin, 10 h et 14 h 30



Fête du Cap Martin : De 14h à 18 h



Dimanche 16 : Histoire d’en rire 16 h



Mardi 18 : Circuit des célébrités 9 h 15



Mercredi 19 : Le Fort du Cap Martin 14 h 30



Jeudi 20 : Du Cap à Carnolès 9 h 30 ;



Un MOF au service du patrimoine et de la création 14 h 15



Vendredi 21 : Le Cap Martin en calèche 9 h 30 et 14 h



Samedi 22 : Fête de la Jeunesse et des Sports de 14 h à 18 h ; Le Fort du Cap Martin 14 h 30



Lundi 24 : Circuit des célébrités 9 h 15



Mardi 25 : Du Cap à Carnolès 9 h 30



Mercredi 26 : Un arbre remarquable, une passion 9 h 30



Jeudi 27 : Circuit des célébrités 9 h 15



Vendredi 28 : Le Cap Martin en calèche 9 h 30 et 14 h. Samedi 29 : Le Fort du Cap Martin 14 h 30.