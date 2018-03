On fait le point sur les événements culturels du printemps à Menton

Amateurs d’arts plastiques et de clichés, le temps est venu de se placer en pole position pour visiter chacune des expositions. Car les petites nouvelles volent ces temps-ci en escadrille. Résumé:

Les profs de l’Emap se dévoilent au musée Cocteau

À partir du 31 mars, et jusqu’au 21 mai, les professeurs de l’École municipale d’arts plastiques inversent les rôles. Et présentent leurs propres œuvres au musée Cocteau. Mauricette Berhon (gravure), Nicole Durand (sculpture), Christelle Esperto (peinture), Gérard Haton-Gauthier (technique mixte), Céline Marin (dessin), Stéphane Montalto et Térésa Spina (céramique), Matthieu Stéfani, (photo) et Patrick Truchi, (sculpture) unissent leurs styles et techniques autour du thème coctalien "Décalquer l’invisible".

Savoir+

Entrée: 4-8€. Le billet donne également accès à l’exposition Démarche d’un poète, acte II et au musée du Bastion.

Cocteau à l’honneur

Une exposition de l’Emap, encore, mais côté élèves. Dans le cadre des festivités organisées pour les 60 ans de la salle des mariages, les travaux des habitués de l’école sont offerts à la vue de quiconque entrerait en mairie, jusqu’au 13 avril. Sculptures, céramiques, mosaïques et peintures qui ont pour point commun… les mariés!

Des photographies pour observer entre les lignes

Dans la villa du jardin Serre de la Madone, le service du Patrimoine invite à découvrir les photos de Fanny Genoux (alias Moko Mad’moiselle), avec une série en noir et blanc intitulée «Entre les lignes». Lignes de l’architecture, de la lumière, de la géométrie, des formes statiques ou mouvantes.

Savoir+

Entrée au jardin: 8€.

Et aussi…

Il est encore possible d’aller voir l’exposition «L’Ardeur» de Manuel Dias à la bibliothèque L’Odyssée (jusqu’au 31/03). Ainsi que les œuvres d’Elisheva Copin et Agnès Doneau au Palais de l’Europe (jusqu’au 16/06).

Pour la "semaine des arts", les étudiants entrent en scène