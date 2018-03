C’est un week-end sous le signe des arts qui se prépare entre Monaco et Menton. Et il y en aura pour tous les goûts! Des festivités somptueuses pour fêter la renaissance de la salle des mariages de Menton décorée par Jean Cocteau, de l’humour avec les Sérénissimes, une expo de deux artistes femmes tout en contrastes et complémentarité à découvrir dans la cité du citron, sans oublier le Printemps des arts, qui se poursuit en Principauté!

1. Mathieu Madenian en clôture des serénissimes de l'humour à monaco