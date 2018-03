Nos 5 idées de sorties pour votre week-end à Menton et Monaco

Samedi, dimanche et lundi, le Palais de l’Europe de Menton accueille la 18e édition du Salon "Passion découverte des minéraux, fossiles, gemmes, cristal, bien-être et bijoux".

Au programme, expositions, ventes, expertises, conférences sur la lithothérapie, animations autour de la taille des pierres fines et précieuses et activités pour enfants (ateliers de fouilles et initiations au dégagement et à la préparation de fossiles). Un véritable voyage au centre de la Terre!

Savoir+

Entrée 6 euros (3 euros pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés).

3. Le concert des "matinaes" au musée cocteau de Menton