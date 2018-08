Mise en place chronométrée

Il est 18 heures. L'équipe du centre technique municipal est déjà présente sur le parvis de la basilique Saint-Michel-Archange. Le concert commence dans trois heures et demie. Pas de temps à perdre, la mise en place doit être terminée avant 20 h 30 et l'arrivée des premiers spectateurs.



François Cutri, responsable du centre technique municipal, donne le top départ à son équipe de six personnes. « C'est parti, on sort les tables en premier, puis on installe les portiques de sécurité. »



La machine se met en route. Tout est bien huilé. Chaque soir de concert c'est la même opération qui recommence.



Tous les membres de l'équipe s'engouffrent dans une maison...