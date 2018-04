Maria Callas de retour en Principauté

Il y a deux personnes. Je voudrais être Maria, mais il y a la Callas » La femme et l'artiste. Au milieu, une voix qui a dicté son chemin. Maria Callas est LA diva du XXe siècle. Un personnage aux facettes multiples qui a intrigué Tom Volf. Photographe et réalisateur, il est le père du projet protéiforme « Maria by Callas ». Un documentaire, une exposition et un livre.



« Il y a cinq ans pourtant, je ne connaissais presque rien à Maria Callas, sourit-il. Je vivais à New York et un soir, j'ai découvert l'opéra italien et le Bel Canto....