Les Musicales du Trophée: un concert de clôture réussi

Mardi, le 18 e Festival « Les Musicales du Trophée » s'est refermé après un concert tout en légèreté et riche en découvertes. En réponse à la «carte blanche» donnée par l'organisation du festival, Florent Bontron à la flûte traversière et Cristina Greco à la harpe ont fait traverser au public de l'église St Michel plus de trois siècles de musique écrite pour ce duo d'instruments.



Après un...